Le Dodécaèdre est un univers de jeu de d’aventures picaresques et d’horreur baroque dans une ambiance Renaissance fantasy. La Seconde face du monde présente un continent complet, avec des centaines de lieu, d’intrigues, de personnages et de cités. Ce volume compile et complète les cinq premiers livrets parus.

Couverture souple, N&B

Couverture rigide

PDF (Gratuit)